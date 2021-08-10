Авторы Valheim усложнят систему еды в обновлении Hearth & Home
В обозримой перспективе, хоть пока и неизвестно, когда именно, популярный «выживач» Valheim получит крупное обновление, которому даже присвоили имя собственное — Hearth & Home. Как нетрудно догадаться из названия («Очаг и дом»), посвящено оно будет в основном нововведениям в обустройстве своего жилища. Впрочем, без более глобальных изменений авторы решили свой проект не оставлять: изменениям, в частности, подвергнется система еды.
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Если сейчас в Valheim каждый тип пищи восстанавливает персонажу примерно равное количество здоровья и выносливости, то после выхода Hearth & Home каждый тип пищи будет отвечать за разные параметры. Одно блюдо будет восстанавливать, в основном, здоровье, другое — преимущественно здоровье, третье — 50:50, и так далее.
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Как уверяют разработчики, обновлённая система еды потребует от игроков более грамотного и продуманного приёма пищи: в ситуациях, когда вам предстоит длительный бой, лучше «заправиться» калорийной пищей, максимально повышающих ваш показатель выносливости. В мирных же ситуациях можно налегать на «здоровую» еду.
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