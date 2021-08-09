Фанаты работают над переносом Team Fortress 2 на движок Source 2
Хотя Team Fortress 2, безусловно, замечательная игра для своего времени, но сегодня её техническая сторона уже оставляет желать лучшего. И вот, группа энтузиастов, которой недостаточно одного желания, решила перенести свою любимую игру на более современный движок Source 2. Для этой благородной цели энтузиасты используют инструмент S&Box, являющийся своеобразным «сиквелом» песочницы Garry’s Mod.
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Фанаты трудятся над проектом уже на протяжении нескольких месяцев, в течение которых им удалось адаптировать под современную версию Source массу различных элементов. Безусловно, автоматическая система конвертирования ассетов в Source 2 помогает в работе, но значительную часть дела приходится выполнять вручную.
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Естественно, для доведения проекта до ума потребуется уйма времени, так что никакими, даже приблизительными сроками выхода энтузиасты делиться пока не спешат.
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