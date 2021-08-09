Неординарный проект Bum Simulator, в котором нам надо отыгрывать роль типичного городского обитателя без определённого места жительства, был анонсирован ещё далёкой весной 2018-го. Затем неоднократные переносы релизов, амбициозные планы, и про существование симулятора бомжа уже все забыли. Но на днях разработчики из Ragged Games совместно с неоднозначным польским издательством PlayWay объявили о том, что примерить на себя шкуру городского бездомного можно будет уже 26 августа в Steam в рамках программы раннего доступа.

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В Bum Simulator игрокам предстоит выживать на улице, попрошайничать, справляться с плохой погодой и конкурировать с «коллегами» за монеточки. Если информация трёхлетней давности ещё актуальна, то при желании игроки смогут дать своей виртуальной бомже-личности шанс на исправление судьбы, найдя работу и начав зарабатывать себе на худо-бедно, но всё же минимально достойную жизнь.