Microsoft назвала дату и время проведения своей конференции на игровой выставке Gamescom 2021
Компания Microsoft определилась с датой проведения собственной пресс-конференции в рамках игровой выставки Gamescom 2021. Презентация стартует 24 августа, в 20:00 МСК. Конкретно игрокам стоит ждать подробностей по ранее анонсированным играм от Xbox Game Studios и партнёров Microsoft. Редмондцы собираются показать не только проекты, которые должны выйти до конца текущего года. Будут там и новинки Xbox Game Pass, и большие игры, запланированные к релизу на следующий год.
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А вот крупных анонсов и сюрпризов ждать не стоит — об этом прямо заявил глава Xbox по маркетингу Аарон Гринберг. Другие подробности грядущей презентации мы публикуем ниже тезисно. Итак, для своего мероприятия на Gamescom 2021 игровое подразделение Microsoft ещё готовит:
- серию трансляций от Bethesda (если конкретнее, то от немецкого подразделения компании) — стартует с 26 августа;
- распродажу в Microsoft Store;
- особое мероприятие Xbox Fanfest с приглашённым гостями.
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Напомним, церемония открытия выставки Gamescom, которая получила название Opening Night Live, начнётся 25 августа в 21:00 МСК и продлится около двух часов. Ведущим церемонии будет небезызвестный продюсер The Game Awards Джефф Кили.
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