С момента внедрения в Apex Legends кроссплея скоро пройдёт год, однако системы кроссплатформенной прогрессии, когда существует единая учётная запись, и статистика вместе с достижениями суммируются со всех платформ, на которых играл геймер, до сих пор нет. Хотя наличие кроссплея и не подразумевает наличие кросспрогресса — смысл системы всё же в другом — но в сообществе Apex Legends на кросспрогресс существует стабильный запрос.

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Разработчики из Respawn Entertainment стараются этот запрос удовлетворить, что но в текущем году этого точно не произойдёт, о чём авторы игры уведомили сообщество в рамках сессии вопросов и ответов на Reddit.

По словам руководителя Respawn по связям с общественностью Райана Ригни, на то есть сразу несколько причин. Во-первых, сложность непосредственно технической реализации кроссплатформенного прогресса. Во-вторых, трудности с юридической стороной этого вопроса: покупки на разных платформах и в разных регионах подчиняются разным правилам и законам, и это необходимо как-то стандартизировать и уладить. Как следствие, кросспрогресс в Apex Legends появится не раньше, чем в 2022 году, и то, лишь в случае, если всё пойдёт строго по плану.