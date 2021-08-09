Кроссплатформенный прогресс в Apex Legends не появится в этом году
С момента внедрения в Apex Legends кроссплея скоро пройдёт год, однако системы кроссплатформенной прогрессии, когда существует единая учётная запись, и статистика вместе с достижениями суммируются со всех платформ, на которых играл геймер, до сих пор нет. Хотя наличие кроссплея и не подразумевает наличие кросспрогресса — смысл системы всё же в другом — но в сообществе Apex Legends на кросспрогресс существует стабильный запрос.
реклама
Разработчики из Respawn Entertainment стараются этот запрос удовлетворить, что но в текущем году этого точно не произойдёт, о чём авторы игры уведомили сообщество в рамках сессии вопросов и ответов на Reddit.
По словам руководителя Respawn по связям с общественностью Райана Ригни, на то есть сразу несколько причин. Во-первых, сложность непосредственно технической реализации кроссплатформенного прогресса. Во-вторых, трудности с юридической стороной этого вопроса: покупки на разных платформах и в разных регионах подчиняются разным правилам и законам, и это необходимо как-то стандартизировать и уладить. Как следствие, кросспрогресс в Apex Legends появится не раньше, чем в 2022 году, и то, лишь в случае, если всё пойдёт строго по плану.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила