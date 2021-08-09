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Свежее обновление для Star Citizen улучшает графику и добавляет новые локации

Патч уже доступен всем «донатерам».
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Разработчики из Cloud Imperium Games подготовили и выпустили для Star Citizen очередное обновление с порядковым индексом 3.14.0, которое уже доступно всем игрокам, ранее «задонатившим» в проект. После установки контентного патча в проекте появятся несколько новых геймплейных режимов, новые графические эффекты и даже несколько новых локаций.

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Набор локаций следующий: город Орисон, планета Крузейдер, внутреннее убранство больницы Нью-Бэбидж. Также в Star Citizen появилась интересная механика управления ракетами и улучшенная система сканирования. Для тех, кому особенно всё интересно, сообщаем о реализации системы капитуляции и расширенного контроля энергии.

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Слегка «подтянутая» графика Star Citizen может похвастаться первичной версии модуляции объёмных облаков и дополнительным набором настроек качества. С полным списком изменений можно ознакомиться вот здесь.

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