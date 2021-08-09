Инсайдер: Bethesda планирует открыть студию для работы над ремейками и ремастерами
Если бы не слухи и различная инсайдерская информация, то новостные ленты сайтов были бы не тпросто беднее в плане количества материалов, но и гораздо скучнее. Инсайды же позволяют заглянуть за завесу тайны геймдева и немножко помечтать. Несколько часов назад такой повод подкинул инсайдер SkullziTV, занимающийся «добычей» сведений о работе Bethesda Softworks и её подопечных коллективов.
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По его информации, Bethesda собирает коллектив для формирования студии, которая будет заниматься приданием нового товарного вида своим пожилым проектам. Проще говоря, будет создавать ремастеры и ремейки культовых игр прошлого от Bethesda. Сейчас в стенах Bethesda данный коллектив носит кодовое название Artifact, что недвусмысленно намекает на то, что к своим культовым играм Bethesda относится как к артефактам, требующим реставраторской работы.
Как бы то ни было, к любой инсайдерской информации, насколько правдоподобно в сегодняшних реалиях бы она ни звучала, следует относиться со здоровой долей скептицизма. Хотя бы для того, чтобы впоследствии не расстраиваться, если сведения будут опровергнуты.
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