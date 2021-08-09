Если бы не слухи и различная инсайдерская информация, то новостные ленты сайтов были бы не тпросто беднее в плане количества материалов, но и гораздо скучнее. Инсайды же позволяют заглянуть за завесу тайны геймдева и немножко помечтать. Несколько часов назад такой повод подкинул инсайдер SkullziTV, занимающийся «добычей» сведений о работе Bethesda Softworks и её подопечных коллективов.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

По его информации, Bethesda собирает коллектив для формирования студии, которая будет заниматься приданием нового товарного вида своим пожилым проектам. Проще говоря, будет создавать ремастеры и ремейки культовых игр прошлого от Bethesda. Сейчас в стенах Bethesda данный коллектив носит кодовое название Artifact, что недвусмысленно намекает на то, что к своим культовым играм Bethesda относится как к артефактам, требующим реставраторской работы.

Как бы то ни было, к любой инсайдерской информации, насколько правдоподобно в сегодняшних реалиях бы она ни звучала, следует относиться со здоровой долей скептицизма. Хотя бы для того, чтобы впоследствии не расстраиваться, если сведения будут опровергнуты.