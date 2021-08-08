Как известно, Blizzard сейчас трудится сразу над несколькими потенциально прекрасными играми. Среди них Overwatch 2 — «сиквел» популярного в своё время геройского шутера. Проект был формально анонсирован в 2019 году в рамках BlizzCon; с тех пор с нами несколько раз делились самыми обобщёнными подробностями, но процесс производства игры ещё на слишком ранних стадиях, чтобы говорить даже о приблизительных сроках его релиза.

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Ходят слухи, что Overwatch 2 выпустят в 2022 году, однако инсайдер Metro, который и «предсказал» анонс сиквела в 2019 году, считает, что его запуск в следующем году — маловероятный сценарий. Согласно известной Metro информации от близких к Blizzard источников, разработка Overwatch 2 занимает больше времени, чем ожидалось.

Сам инсайдер, параллельно будучи фанатом Overwatch, надеется, что данная информация будет опровергнута. Во многом потому, что Blizzard уже давно «забила» на оригинальную Overwatch, перебросив все силы на производство сиквела. А ещё как минимум полтора года без нового контента данный сессионный шутер, подразумевающий постоянные обновления, попросту не протянет, что, в конечном счёте, пагубным образом отразится и на Overwatch 2.

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Overwatch вышла в 2016 году. Последнее серьёзное обновление игры произошло весной 2020-го, когда перечень героев пополнился омником Эхо, способной перевоплощаться в любого из персонажей проекта. Своего рода Шан Цунг от мира Overwatch.