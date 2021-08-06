Apple собирается искать фотографии с запрещённым контентом на устройствах пользователей
По сообщениям от журналистов разных профильных изданий, компания Apple собирается в ближайшем времени реализовать систему сканирования фотографий, которые хранятся у пользователя на устройстве. Данная программная разработка будет способна опознавать изображения, на которых запечатлено жестокое обращение с детьми. Утверждается, что в основе данной технологии лежит алгоритм хеширования.
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После обнаружения ненадлежащие фотографии будут отправляться «специальной группе специалистов» которые проведут более тщательную проверку. Если факт насилия подтвердится, то материалы обязательно передадут полиции.
Конечно, Apple заверяет, что конфиденциальность владельцев смартфонов останется непоколебимой, а все сканирования будут проходить на самих устройствах, без предварительной отправки на серверы. Но здесь сам собой назревает вопрос о том, для чего ещё может быть использована новая система Apple. И как она собирается реализовывать свои «превентивные начинания» в других странах, кроме США?
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