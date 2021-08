Хотя на дворе уже маячит Age of Empires IV, коллектив World’s Edge продолжает снабжать дополнительным контентом и Age of Empires II Definitive Edition. О том, что ремастер этой популярнейшей части серии «Эпохи Империй» получит дополнение Dawn of the Dukes с новыми восточноевропейскими цивилизациями, нам известно ещё с весны, но лишь несколько часов назад разработчики собрались с силами и соизволили огласить точную дату его релиза. Изучить новые цивилизации можно будет уже в следующий вторник, 10 августа.

Дополнение добавит в Age of Empires II Definitive Edition три новых сюжетных кампании, а также две новых цивилизации — чехов и поляков. Согласно описанию, данные цивилизации отличаются продвинутой экономикой и технологически инновационными уникальными отрядами.

На фоне всего этого великолепия с массой сюжетных кампаний и с десятками игровых наций не вполне ясно, чем нас собираются (если вообще собираются) удивлять разработчики Age of Empires IV, но, надеемся, 16 лет ожидания новой части серии всё же оправдают себя.