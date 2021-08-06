Разработчики Tropico 6 продолжают дополнять и совершенствовать свою градостроительную стратегию. Всего через каких-то три недельки — 26 августа — игра пополнится свежим дополнением под названием Festival.

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Как нетрудно догадаться по говорящему названию, нам предстоит возводить различные развлекательные сооружения, дабы бороться со Скукой. Таким незамысловатым названием здесь нарекли мистическую сущность, грозящую высосать из нашего тропического рая всю радость и свет.

Помимо новых построек и активностей в дополнении Festival появится и дополнительная сюжетная кампания. В общем, фанатам проекта и жанра градостроительных симуляторов — рекомендуется.