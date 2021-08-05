Deathloop от создателей Dishonored отправилась в печать
Хотя отправка игры «на золото» в современном цифровом мире с забывшими, как выглядят приводы оптических дисков геймерами, и практически бессмысленна, но само событие является традицией. А традиции, как известно, существуют вне времени и технического прогресса. Вот и студия Arkane решила отметить данный важный этап в производстве своего боевика про петлю времени Deathloop, и сообщили сегодня о том, что он «ушёл на золото» (или отправился в печать, если выражаться русским языком).
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Важно напомнить, что Deathloop пережила не один перенос релиза: сначала на май 2021-го, затем на 14 сентября. Таким образом, если не возникнут обстоятельства непреодолимой силы, то уже в середине сентября все желающие смогут ознакомиться со свежим творением разработчиков замечательной серии Dishonored.
Deathloop повествует о том, как Кольт Ван пытается вырваться из бесконечной петли времени в рамках отдельно взятого острова. Чтобы сбежать из этого места, которые многие считают раем, Вану предстоит за один день ликвидировать группу управляющих островом персонажей. В числе последних — Джулианна, главный противник Вана, и по совместительству второй протагонист Deathloop.
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