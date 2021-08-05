Будучи крупной рыбой на рынке видеоигровых развлечений, Electronic Arts может позволить себе «съедать» рыбёшку помельче. Недавно в состав внутренних студий EA добавились мастера-гонкостроители из Codemasters, и, как отметил финансовый директор издательства Блейк Йоргенсен, интеграция компаний произошла очень быстро и качественно.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

По словам Йоргенсена, игровая общественность несправедливо мало внимания уделяет тому, насколько успешно и эффективно происходит процесс перехода студий под крыло Electronic Arts, и насколько хорошо издательство впоследствии работает со своими подопечными.

Так, например, после приобретения Codemasters издательство оказалось приятно удивлено продажами F1 2021 — они превзошли все самые смелые ожидания Electronic Arts. Не менее важна и история Respawn Entertainment, которая под покровительством Electronic Arts смогла выпустить свой самый популярный проект — Apex Legends.

реклама

Йоргенсен уверен, что сотрудничество Electronic Arts с игровыми студиями всем идёт на пользу.