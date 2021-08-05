EA довольна тем, как успешно новые коллективы вливаются в состав её внутренних студий
Будучи крупной рыбой на рынке видеоигровых развлечений, Electronic Arts может позволить себе «съедать» рыбёшку помельче. Недавно в состав внутренних студий EA добавились мастера-гонкостроители из Codemasters, и, как отметил финансовый директор издательства Блейк Йоргенсен, интеграция компаний произошла очень быстро и качественно.
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По словам Йоргенсена, игровая общественность несправедливо мало внимания уделяет тому, насколько успешно и эффективно происходит процесс перехода студий под крыло Electronic Arts, и насколько хорошо издательство впоследствии работает со своими подопечными.
Так, например, после приобретения Codemasters издательство оказалось приятно удивлено продажами F1 2021 — они превзошли все самые смелые ожидания Electronic Arts. Не менее важна и история Respawn Entertainment, которая под покровительством Electronic Arts смогла выпустить свой самый популярный проект — Apex Legends.
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Йоргенсен уверен, что сотрудничество Electronic Arts с игровыми студиями всем идёт на пользу.
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