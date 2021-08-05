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Энтузиасты показали, как выглядит The Elder Scrolls V Skyrim с сотнями графических модификаций

Местами вырвиглазненько, но в целом пойдёт.
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В ноябре этого года мы будем отмечать десятилетие со дня выхода The Elder Scrolls V Skyrim. Шестой номерной частью «Свитков» по прошествии столь безумно долгого по меркам игропрома времени пока даже не пахнет, поэтому фанатам серии остаётся лишь перепроходить Skyrim и снаряжать их любимую игру массой различных модификаций, в том числе и графических.

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Вот энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams, занимающиеся облагораживанием внешнего вида различных игр, показали, как может выглядеть культовая The Elder Scrolls V Skyrim, если над ней хорошенько поработать. Всего в продемонстрированной ниже версии Skyrim установлено свыше пятисот модификаций, значительная часть из которых — графические, улучшающие текстуры, добавляющие больше растительности и в целом визуально обогащающие игровой мир северной провинции Тамриэля.

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The Elder Scrolls V Skyrim вышла 11 ноября 2011 года и стала одной из самых популярных и любимых ролевых игр всех времён и народов. Хотя релиз The Elder Scrolls VI не состоится как минимум до осени 2023-го (сначала должна выйти запланированная на осень 2022-го космическая RPG Starfield), очевидно одно — преодолеть заданную «Скайримом» планку «шестёрке» будет крайне непросто.

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