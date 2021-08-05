Поклонникам железнодорожных симуляторов стоит обратить внимание на Train Life: A Railway Simulator. Тут уже по названию и контексту всё понятно — для фанатов жанра готовят ещё один проект, а его продвижением занимается издательство Nacon. Всем заинтересованным рекомендуется глянуть на новый трейлер, который сообщает дату выхода проекта в раннем доступе Steam — 30 августа.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Первая версия Train Life, что появится в Steam в последний день лета, предложит перевозить грузы и пассажиров по дорогам Германии, но позже разработчики планируют добавить в игру железнодорожную карту всей Европы. Нас в очередной раз пытаются убедить, что реалистичность и аутентичность — ключевые компоненты геймплея представленного железнодорожного симулятора.

реклама

Для каждого поезда тщательно прописывается уникальный набор характеристик (мощность, торможение и так далее), во время следования по маршруту игроку придётся учитывать погодные условия, следить за расписанием и быть готовым к непредвиденным обстоятельствам.

реклама

Ещё одна отличительная особенность Train Life: A Railway Simulator — возможность стать машинистом и директором транспортной компании одновременно. Предпринимательский дух игрока будет регулярно подвергаться различными испытаниями, не все из них будут сложные. Владельцу компании сначала придётся выбрать для неё имя и логотип. Затем нужно купить локомотивы и нанять машинистов. А дальше водоворот событий должен увлечь на долгие часы: заключение контрактов, исследование новых трасс, организация ремонта составов и многое другое.

Реалистичность игрового процесса Train Life: A Railway Simulator строится на мелких технических деталях. Нужно внимательно следить за железнодорожными сигналами и инструкциями, приспосабливаться к рельсовым стрелкам и контролировать скорость движения поезда.

реклама

Обязательно придётся учитывать тормозной при въезде на станцию или при открытии-закрытии дверей для пассажиров. В пути игрок будет сталкиваться с непредвиденными ситуациями: упавшие деревья, заглохшие автомобили и едущие перед ним поезда.

Более подробно о Train Life можно прочитать на официальной страничке симулятора в Steam.