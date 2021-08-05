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Аутентичный железнодорожный симулятор Train Life: A Railway Simulator обзавёлся датой релиза

Для начала придётся покататься по дорогам Германии.
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Поклонникам железнодорожных симуляторов стоит обратить внимание на Train Life: A Railway Simulator. Тут уже по названию и контексту всё понятно — для фанатов жанра готовят ещё один проект, а его продвижением занимается издательство Nacon. Всем заинтересованным рекомендуется глянуть на новый трейлер, который сообщает дату выхода проекта в раннем доступе Steam — 30 августа.

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Первая версия Train Life, что появится в Steam в последний день лета, предложит перевозить грузы и пассажиров по дорогам Германии, но позже разработчики планируют добавить в игру железнодорожную карту всей Европы. Нас в очередной раз пытаются убедить, что реалистичность и аутентичность — ключевые компоненты геймплея представленного железнодорожного симулятора.

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Для каждого поезда тщательно прописывается уникальный набор характеристик (мощность, торможение и так далее), во время следования по маршруту игроку придётся учитывать погодные условия, следить за расписанием и быть готовым к непредвиденным обстоятельствам.

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Ещё одна отличительная особенность Train Life: A Railway Simulator — возможность стать машинистом и директором транспортной компании одновременно. Предпринимательский дух игрока будет регулярно подвергаться различными испытаниями, не все из них будут сложные. Владельцу компании сначала придётся выбрать для неё имя и логотип. Затем нужно купить локомотивы и нанять машинистов. А дальше водоворот событий должен увлечь на долгие часы: заключение контрактов, исследование новых трасс, организация ремонта составов и многое другое.

Реалистичность игрового процесса Train Life: A Railway Simulator строится на мелких технических деталях. Нужно внимательно следить за железнодорожными сигналами и инструкциями, приспосабливаться к рельсовым стрелкам и контролировать скорость движения поезда.

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Обязательно придётся учитывать тормозной при въезде на станцию или при открытии-закрытии дверей для пассажиров. В пути игрок будет сталкиваться с непредвиденными ситуациями: упавшие деревья, заглохшие автомобили и едущие перед ним поезда.

Более подробно о Train Life можно прочитать на официальной страничке симулятора в Steam.

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