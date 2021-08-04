Казалось бы, ничто не предвещало очередного переноса релиза New World от игрового подразделения Amazon: удачно проведённое бета-тестирование, решение проблем с перегревом видеокарт некоторых вендоров, позитивные отзывы и высокие ожидания от финальной версии. И всё же это произошло: полчаса назад разработчики проекта сообщили о том, что запуск New World задержится ровно на месяц и теперь состоится 28 сентября.

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Как пишут девелоперы, дополнительное время необходимо им для истребления багов, повышения стабильности и в целом «полировки» игры. Разработчики глубоко тронуты положительными отзывами игроков об их работе, осознают, что очередной перенос релиза станет для них неприятным известием, но всё же это решение хоть и принималось с большим трудом, но было необходимым.