Windows 10 уже в этом месяце начнёт блокировать «нежелательное ПО» по умолчанию
Компания Microsoft приготовила для Защитника Windows очень важное обновление, в котором появился опциональный (пока ещё) пункт для блокировки «нежелательных программ». С 10 числа этого месяца данный параметр активируют по умолчанию для всех устройств под управлением Windows 10 версий 2004 или более актуальных.
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Редмондцы разъяснили, что «нежелательные программы» не считаются вредоносными, но могут отрицательно повлиять на производительность и, что более важно, безопасность системы. В число «неблагонадёжного ПО» входят торрент-клиенты, различные оптимизаторы, комплексные решения, дублирующие возможности Windows. У таких программ, по мнению разработчиков ОС, не совсем хорошая репутация — именно этот критерий учитывается в первую очередь при блокировании.
Всем пользователям, кого не устраивает решение Microsoft, придётся отключать блокировку программ вручную. Для этого нужно перейти в «Параметры», выбрать «Обновление и безопасность», далее «Безопасность Windows», следом «Управление приложениями и браузером» и выбрать пункт «Параметры защиты на основе репутации.
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Функция «Блокировка приложений» в реальном времени отслеживает программы и файлы, находящиеся на компьютере пользователя, а «Блокировка скачивания» анализирует загрузки в браузере Microsoft Edge.
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