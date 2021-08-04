Компания Microsoft приготовила для Защитника Windows очень важное обновление, в котором появился опциональный (пока ещё) пункт для блокировки «нежелательных программ». С 10 числа этого месяца данный параметр активируют по умолчанию для всех устройств под управлением Windows 10 версий 2004 или более актуальных.

реклама

анонсы и реклама Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Редмондцы разъяснили, что «нежелательные программы» не считаются вредоносными, но могут отрицательно повлиять на производительность и, что более важно, безопасность системы. В число «неблагонадёжного ПО» входят торрент-клиенты, различные оптимизаторы, комплексные решения, дублирующие возможности Windows. У таких программ, по мнению разработчиков ОС, не совсем хорошая репутация — именно этот критерий учитывается в первую очередь при блокировании.

Всем пользователям, кого не устраивает решение Microsoft, придётся отключать блокировку программ вручную. Для этого нужно перейти в «Параметры», выбрать «Обновление и безопасность», далее «Безопасность Windows», следом «Управление приложениями и браузером» и выбрать пункт «Параметры защиты на основе репутации.

реклама

Функция «Блокировка приложений» в реальном времени отслеживает программы и файлы, находящиеся на компьютере пользователя, а «Блокировка скачивания» анализирует загрузки в браузере Microsoft Edge.