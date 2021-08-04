Разработчики из студии Obsidian Entertainment опубликовали у себя на сайте вакансию в команду разработки новой ролевой игры. Сразу оговоримся, что в тексте для соискателей нет упоминания The Outer Worlds 2, но игроков и журналистов данное обстоятельство абсолютно не останавливает. В вакансии указывается, что новый сотрудник компании должен досконально разбираться в тонкостях настройки движка Unreal Engine 5.

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Отсюда может следовать вывод, что вторая часть The Outer Worlds будет работать на новом движке от Epic Games, но официально подтверждения этому не поступало. От себя лишь добавим, что речь точно не идёт об анонсированной пару лет назад Avowed. Процесс создания данного проекта идёт полным ходом, команда не стала бы менять движок прям в середине производственного цикла, но всякое бывает.

Что до The Outer Worlds 2, то её релиз точно не состоится раньше 2022 года. Мы видели только анонсирующий тизер, в котором сами авторы в шуточной форме дали понять, что про игру рассказывать пока нечего.