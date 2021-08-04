Эффектный кинематографический ролик пятого сезона Call of Duty Black Ops Cold War
Treyarch совместно с Activision справедливо решили, что довольно мучить игроков тизерами и «утечками», пора уже опубликовать полноценное видео пятого игрового сезона Call of Duty Black Ops Cold War. В нижеуказанном видеоролике продемонстрировано пробитие бреши в обороне радарной станции «Эшелон» в Германии, а также манипуляция разумом противников при помощи последовательностей цифр. Поклонники подсерии Black Ops наверняка смогут объяснить происходящее.
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Главная героиня видеоролика — новая оперативница, которая и станет основным нововведением пятого сезона. Кроме того, в игре появится новое оружие, новые карты и другой обязательный в любом новом сезоне контент.
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Старт пятого сезона назначен на 12 августа.
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