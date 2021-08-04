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Эффектный кинематографический ролик пятого сезона Call of Duty Black Ops Cold War

И творится в нём типичная «блэкопсовщина».
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Treyarch совместно с Activision справедливо решили, что довольно мучить игроков тизерами и «утечками», пора уже опубликовать полноценное видео пятого игрового сезона Call of Duty Black Ops Cold War. В нижеуказанном видеоролике продемонстрировано пробитие бреши в обороне радарной станции «Эшелон» в Германии, а также манипуляция разумом противников при помощи последовательностей цифр. Поклонники подсерии Black Ops наверняка смогут объяснить происходящее.

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Главная героиня видеоролика — новая оперативница, которая и станет основным нововведением пятого сезона. Кроме того, в игре появится новое оружие, новые карты и другой обязательный в любом новом сезоне контент.

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Старт пятого сезона назначен на 12 августа.

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Валерий Бородач
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Другая сторона- эффект плацебо, когда обязательно нужно оправдать количество вложенных денег в сравнении с полученным эффектом
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Yolanda Tarska
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Ну так максималка это это с лучами, без них нет смысла смотреть fps. И в целом очевидно, что красные в 7000 лучи подтянут, тогда 6000 совсем провалится.
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