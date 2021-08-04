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Стали известны системные требования тестовой версии Battlefield 2042

Требования к релизной версии, скорее всего, будут такими же.
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Как и любой другой уважающий себя и свою аудиторию проект, Battlefield 2042 пройдёт через этап предрелизного тестирования с участием простых игроков. Как следствие, потенциальные добровольные тестировщики должны примерно представлять себе, насколько мощным и производительным должен быть их компьютер, чтобы «вытянуть» новенькую игру, и вот, в отношении Battlefield 2042 эта информация уже подтвердилась.

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Как передаёт издание Video Games Chronicle (VGC), информация следует из писем от Electronic Arts, которые компания разослала различным игровым изданиям перед скорым началом тестового периода Battlefield 2042. Требования оказались достаточно демократичными, учитывая масштаб и амбиции новой части Battlefield. Впрочем, важно помнить, что нам поведали лишь минимальные и рекомендованные требования, без оптимальных, которые обеспечили бы бескомпромиссный игровой процесс на максимальных графических настройках.

Что ж, поехали, минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6600K или AMD FX-8350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560;
  • операционная система Windows 10.

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Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 3600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT;
  • операционная система Windows 10.

Согласно опубликованной изданием VGC информации, тестовый «прогон» Battlefield 2042 стартует 12 августа и завершится 15 августа. Тестирование будет проведено в рамках шести сессий, пять из которых продлятся по три часа, а шестая — девять часов.

Релиз Battlefield 2042 назначен на 22 октября, а перед этим в сентябре пройдёт полноценная открытая «бета».

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