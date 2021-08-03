Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Закрытое бета-тестирование Age of Empires IV стартует уже в этот четверг

И пройдёт полторы недели.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Age of Empires IV потихоньку подбирается к заветной дате своего выхода, ну а перед этим, как и положено в современном игропроме, будут проводиться публичные тестирования. Первое на очереди — закрытое бета-тестирование для участников инсайдерской программы, и стартует оно уже в этот четверг, 5 августа. Закрытое тестирование довольно продолжительное: его будут проводить больше полутора недель — вплоть до 16 августа.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В рамках закрытой «беты» игрокам разрешат поучаствовать в сетевых баталиях и опробовать обучающую сюжетную кампанию. Поиграть дадут за Монголию, Англию, Китай и Делийский султанат, то есть, за половину из анонсированных релизных цивилизаций.

Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября, и эта дата гораздо ближе, чем может показаться.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

xbox game studios age of empires iv worlds edge
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы World War Z огласили точную дату выхода обновления Aftermath
+
Закрытое бета-тестирование Age of Empires IV стартует уже в этот четверг
+
Похоже, Tencent собирается приобрести польское подразделение 1C Entertainment
+
Теперь в Zombie Army 4 можно поиграть и героями Left 4 Dead 2
+
В Wreckfest проходит турнир по мотивам культовой Carmageddon
3
Игроки в GTA Online придумали простой, но эффективный способ накопления опыта
2
Tencent усиливает ограничения на время игры среди несовершеннолетних
2

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
81
Как майнить Chia в августе 2021 года
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
10
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
14
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
4

Сейчас обсуждают

BadDjo
21:10
Это всё фигня, во то, что теперь можно включить FSR в любой Steam VR игре с помощью пару файликов openvr, во это бомба. Вчера пол дня тестировал на HP Reverb G2, работает отлично, в FSR ультра качеств...
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
VRoman
21:09
Уже есть чиа. Включаем Ramdisk и необходимость в SSD отпадает.
Новые микросхемы памяти DDR5 от Samsung увеличивают емкость одной планки до 768 ГБ
Арктур Пирожков
21:08
Мне, в общем-то до пи.ды, но видеокарту, по твоему, тоже мамка сынку подарила?)
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
Yolanda Tarska
21:07
Да уж статья для "домохозяек". Особенно вылетает что-то, добавь ОЗУ, как бы и с малым объёмом должно работать за счёт подкачки. А проблемы убираются легко: 1) убрать все разгоны 2) поставить Windows...
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
1 1
21:06
Заглот.
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
Владимир Егоров
21:06
Мне 3090 приносило 13$-15$ сейчас упало,я вырубил, но за 5месяцев себя окупила
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
Фёдор Пирожков
21:05
Если оно так было, мы то причем?) С хорошими продуктами рынок не теряют.
3dfx Interactive намекает на возвращение графических ускорителей Voodoo
NOFX
21:01
Причем под кайфом :))
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
Renegade1979
21:01
Короче у Лизы по хитрому выбрали такие игры, которые типа Дотки, там и без всякого апскейла с головой хватает. А если в тестах еще и низкое разрешение и карта типа 3080, никто даже не заметит подвоха....
Nvidia DLSS против AMD FSR - работу двух технологий сравнили на видеокарте RTX 3080
Reqder
20:58
Ыыы :) Вообще не факт что прибыльность упадёт! А если курс эфира вырастет? Ну транзакций больше востребованность на рынке вырастет. Часть часть комсы сожгут! Как не крути количество монет станет меньш...
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем