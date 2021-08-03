Закрытое бета-тестирование Age of Empires IV стартует уже в этот четверг
Age of Empires IV потихоньку подбирается к заветной дате своего выхода, ну а перед этим, как и положено в современном игропроме, будут проводиться публичные тестирования. Первое на очереди — закрытое бета-тестирование для участников инсайдерской программы, и стартует оно уже в этот четверг, 5 августа. Закрытое тестирование довольно продолжительное: его будут проводить больше полутора недель — вплоть до 16 августа.
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В рамках закрытой «беты» игрокам разрешат поучаствовать в сетевых баталиях и опробовать обучающую сюжетную кампанию. Поиграть дадут за Монголию, Англию, Китай и Делийский султанат, то есть, за половину из анонсированных релизных цивилизаций.
Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября, и эта дата гораздо ближе, чем может показаться.
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