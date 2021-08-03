Китайский игровой гигант Tencent продолжает захватывать своими щупальцами контроль над мировыми компаниями-разработчиками видеоигр. Теперь, похоже, дошла очередь до польского подразделения 1C Entertainment — по крайней мере, Proxima Beta Europe, нидерландская дочерняя компания Tencent, подала соответствующие документы именно в польские государственные органы.

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В состав польского подразделения 1C Entertainment входят такие студии, как Cenega, Muve, QLOC и 1C Online Games; голландская «дочка» Tencent претендует и на них.

Пока что ситуация ввиду отсутствия информации полностью неопределённая. Глава 1C Entertainment Николай Барышников заявил, что комментариев на этот счёт у руководства компании нет. А раз нет комментариев, то, скорее всего, как минимум ведутся соответствующие переговоры; иначе логичнее было бы опровергнуть информацию.