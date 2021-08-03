Разработчики Back 4 Blood из известной по Left 4 Dead студии Turtle Rock готовятся к проведению в игре бета-тестирования. Хотя формально оно стартует лишь 5 августа для предзаказчиков и 12 августа для всех остальных, но журналистам разрешили поиграть пораньше, дабы и отзывы оставить, и немножко «хайпа» перед началом тестирования поднять.

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В нижеуказанном видео нам продемонстрировали отстрел различных мутантов, командное взаимодействие, боссов и система игровых бонусов. В общем, всё то, с чем придётся столкнуться игрокам в предстоящей «бете».

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Напомним, что Back 4 Blood запланирована к выходу 12 октября. Получится ли из данного проекта тот духовный наследник «Лефты», которым разработчики хотят его видеть, узнаем буквально через день после релиза.