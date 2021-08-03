Хотя Call of Duty Black Ops Cold War закономерно отживает свой срок в преддверии анонса очередной части серии, но бросать её контентную поддержку студия Treyarch отнюдь не собирается. Напротив: релиз основного контента, которым в Call of Duty являются новые поля боя, только впереди; по крайней мере, об этом сообщает авторитетный в кругах фанатов серии инсайдер TheMW2Ghost.

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По информации инсайдера, Treyarch готовит для Black Ops Cold War ещё двенадцать новых полей боя для мультиплеерного режима. Каждый последующий сезон игра будет пополняться тремя картами, многие из которых будут представлять собой ремейки уже хорошо известных по предыдущим частям франшизы. Так сказать, зачем заново изобретать велосипед, если его идеальная форма уже придумана.

Недавно, кстати, в Сети всплыла информация о пятом сезоне Black Ops Cold War. Судя по утечке, нас ждёт японская тематика сезона, новый оперативник и новый вид оружия. Напомним, Black Ops Cold War вышла осенью прошлого года и продемонстрировала рекордные для франшизы продажи.