Приближается календарная осень, а поскольку именно на этот сезон назначен запуск экшена Weird West, то вполне закономерным выглядит повышение активности его разработчиков и участившиеся публикации различных видео. На днях нашему вниманию представили получасовую запись игрового процесса, в ходе которых демонстрируются путешествия по игровому миру, система прокачки персонажей, работа с инвентарём и многое другое.

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Отметим, что Weird West позиционируется как immersive sim с элементами ролевой игры в сеттинге Дикого Запада. Помимо исследований и сражений игрокам также предстоит общаться с местными неигровыми персонажами и решать различные проблемы. В общем, смешение разных жанров в одном проекте — это уже давняя и неизбежная практика в игропроме.

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Релиз, если всё пойдёт по плану, состоится до конца ноября на PC и консолях прошлого поколения. Скорее всего, на консолях поколения текущего поиграть тоже удастся — благодаря системе обратной совместимости.