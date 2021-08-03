У нас на очереди ещё одна новость, связанная с боевым пропуском для сетевого игрового проекта. Не удивляйтесь, это давно стало нормой, поэтому давайте просто порадуемся за любителей Apex Legends. Студия Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts выпустили отдельный трейлер, посвящённый очередному боевому пропуску.

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Новый сезон получил название «Перерождение», самым усидчивым игрокам он выдаст в качестве наград баннеры, экраны загрузки, наборы музыки, эмоции, провокации, талисманы для оружия и невесть что ещё. Конечно, скины — одна из самых ценных наград «Перерождения».

Вместе с пропуском Apex Legends получает увесистое обновление, в которое входят:

рейтинговые «Арены»;

три новые локации для «Арен», которые будут меняться в течение сезона — «Оазис», «Купол» и «Холм»;

новый персонаж по имени Сиар;

новая пушка — лёгкий пулемёт Rampage LMG;

переработанная карта «Край света».

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Обновление «Перерождение» выходит сегодня, 3 августа. Целевые платформы вы знаете: PC, PlayStationб Xbox и Nintendo Switch.