Apex Legends получает новый боевой пропуск — смотрим трейлер с подробностями
У нас на очереди ещё одна новость, связанная с боевым пропуском для сетевого игрового проекта. Не удивляйтесь, это давно стало нормой, поэтому давайте просто порадуемся за любителей Apex Legends. Студия Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts выпустили отдельный трейлер, посвящённый очередному боевому пропуску.
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Новый сезон получил название «Перерождение», самым усидчивым игрокам он выдаст в качестве наград баннеры, экраны загрузки, наборы музыки, эмоции, провокации, талисманы для оружия и невесть что ещё. Конечно, скины — одна из самых ценных наград «Перерождения».
Вместе с пропуском Apex Legends получает увесистое обновление, в которое входят:
- рейтинговые «Арены»;
- три новые локации для «Арен», которые будут меняться в течение сезона — «Оазис», «Купол» и «Холм»;
- новый персонаж по имени Сиар;
- новая пушка — лёгкий пулемёт Rampage LMG;
- переработанная карта «Край света».
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Обновление «Перерождение» выходит сегодня, 3 августа. Целевые платформы вы знаете: PC, PlayStationб Xbox и Nintendo Switch.
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