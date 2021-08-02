Для популярного мода Median XL к Diablo II в конце августа выйдет крупное обновление
В мире сохранилось не так много модификаций для игр, которые до сих пор пользуются огромной популярностью и без установки которых многие геймеры даже не воспринимают игровой процесс того или иного проекта. Среди таких модификаций — Median XL для классической Diablo II, и на выходных её разработчики анонсировали глобальное обновление, запуск которого назначен на 27 августа.
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Обновление поистине крупное; настолько, что разработчики даже посчитали справедливым присвоить ему индекс версии 2.0. Сами посудите: в Median XL 2.0 появятся новые способности для персонажей, будет полностью переработана система прогресса, добавится продвинутый режим крафтинга и сотни новых предметов. Также обещаны изменения интерфейса и даже поддержка режима для людей с цветовой слепотой.
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В целом же Median XL добавляет в Diablo II новых противников и боссов, новые локации, добавляет поддержку экранов с высоким разрешением, а также различные изменения и улучшения из разряда «качество жизни» — например, автоматический подбор предметов.
Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что 23 сентября состоится релиз полноценного ремастера Diablo II от Blizzard.
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