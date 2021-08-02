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Разработчики Wasteland 3 работают над новой игрой в стимпанк-сеттинге — так заявляет инсайдер

О таинственном проекте глава inXile говорил ещё в апреле.
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Игровой журналист Джез Корден подготовил очередной выпуск подкаста The Xbox Two, в рамках которого завёл речь о дальнейших творческих планах студии inXile Entertainment. Вы её должны знать, как минимум, по недавней Wasteland 3. Если верть словам Кордена, то следующим проектом указанной компании станет ролевая игра в сеттинге стимпанка.

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Известно, что следующий проект от inXile Entertainment получил кодовое название Project Cobalt, но к релизу оно, разумеется, сменится. Напомним, в апреле текущего года глава inXile Entertainment Брайан Фарго дал понять, что остался под впечатлением от новой игры студии, до релиза которой остаётся ещё очень много времени.

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Project Cobalt, по предварительным данным, должна появиться в будущем году, точных дат пока нет. Может быть, мы что-т узнаем о проекте на новых игровых выставках.

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