Тепло принятая игроками космическая стратегия Dyson Sphere Program разошлась 1,5-миллионным тиражом
В начале этого года в Steam по программе раннего доступа появилась космическая градостроительная стратегия Dyson Sphere Program. Проект очень быстро получил высоченные пользовательские оценки даже несмотря на свой откровенно незавершённый статус, и вот, намедни его разработчики из студии Youthcat сообщили о преодолении их творением отметки в полтора миллиона проданных копий.
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Поскольку процесс производства Dyson Sphere Program находится в самом разгаре, авторы посчитали своим долгом посвятить сообщество в детали будущего обновления. Его главным новшеством станет внедрение полноценной боевой системы. О чём конкретно идёт речь, не сообщается, но рискнём предположить, что нас будут вынуждать давать отпор инопланетным захватчикам: сеттинг к тому располагает.
На сегодняшний день Dyson Sphere Program довольствуется 97-процентным рейтингом в Steam, так что столь высокие показатели продаж выглядят оправданными.
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