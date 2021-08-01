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Благодаря бесплатным выходным «онлайн» Marvel’s Avengers в Steam подскочил почти в 20 раз

А по их окончании рухнет также стремительно.
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В пятницу в Marvel’s Avengers стартовала акция выходных бесплатного доступа. Проект можно считать практически полностью мёртвым и заброшенным со стороны геймеров, но халява — вещь животворящая, способная пусть и временно, но всё же «поднять» любого покойника.

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Вот и бесплатные выходные в Marvel’s Avengers дали о себе знать в позитивном плане: если до 30 июля «онлайн» игры в Steam болтался в районе 350—600 пользователей одновременно, то на выходных он резко подскочил до 5—10 тысяч пользователей. Пиковый показатель за последние сутки составил 10 115 игроков.

Лишь время покажет, поспособствуют ли бесплатные выходные и 40-процентная скидка долгосрочному повышению популярности Marvel’s Avengers, но до релизных показателей статистика вряд ли вернётся.

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Напомним, что на этой неделе Marvel’s Avengers получила свежее бесплатное дополнение, посвящённое Чёрной пантере. Новая сюжетная линия и почти 7,5 часов контента также могут поспособствовать кратковременному росту популярности проекта.

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Сейчас обсуждают

Renegade1979
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Dan Dare
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kiberman
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Альберт Хромов
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