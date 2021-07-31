В GOG проходит раздача Wanderlust Transsiberian про путешествие из Москвы во Владивосток
Польское издательство Walkabout договорилось со своими соотечественниками из CD Projekt и решило отметить годовщину со дня выхода боевика Liberated. А поскольку отмечать годовщины с пустыми руками не принято, то в качестве подарка всем желающим предлагается проект-путешествие Wanderlust Transsiberian. Забрать его можно в GOG вплоть до конца выходных.
реклама
Название данной игры многие (да, пожалуй, все) слышат в первый раз, поэтому кратко поясним, что в Wanderlust Transsiberian нам предстоит проехать по самой протяжённой железной дороге в мире, пересечь множество природных биомов, а также полюбоваться красивой природой. Игра вышла весной прошлого года, но оказалась погребённой под множеством других релизов, поэтому по состоянию на сегодняшний день у данного проекта лишь 21 пользовательская рецензия в Steam.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила