Стратегию Port Royale 4 в сентябре обновят для PlayStation 5 и Xbox Series
Почти каждая большая и маленькая игра в наше время создаёт дополнительный информационный повод, заявляя о подготовке и выходе специальных обновлений, рассчитанных на консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Не стала исключением и «пиратская» экономическая стратегия Port Royale 4, релиз которой состоялся прошлой осенью.
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Соответствующее обновление, которое позволит обладателям вышеуказанных консолей наслаждаться красотами карибских островов в разрешении 4K при умопомрачительных тридцати кадрах в секунду, улучшенной графикой, а также улучшенными эффектами погоды и освещения, выйдет уже 10 сентября.
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К сожалению, особой популярности проект не снискал, да и его оценки, которые в Steam составляют жалкие 59 %, доверия проекту не вызывают.
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