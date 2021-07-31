Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стратегию Port Royale 4 в сентябре обновят для PlayStation 5 и Xbox Series

Называть PS5 и Xbox Series спустя год после релиза «некстгеном» уже как минимум нелепо.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр

Почти каждая большая и маленькая игра в наше время создаёт дополнительный информационный повод, заявляя о подготовке и выходе специальных обновлений, рассчитанных на консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Не стала исключением и «пиратская» экономическая стратегия Port Royale 4, релиз которой состоялся прошлой осенью.

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Соответствующее обновление, которое позволит обладателям вышеуказанных консолей наслаждаться красотами карибских островов в разрешении 4K при умопомрачительных тридцати кадрах в секунду, улучшенной графикой, а также улучшенными эффектами погоды и освещения, выйдет уже 10 сентября.

реклама

К сожалению, особой популярности проект не снискал, да и его оценки, которые в Steam составляют жалкие 59 %, доверия проекту не вызывают.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

port royale 4
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Стратегию Port Royale 4 в сентябре обновят для PlayStation 5 и Xbox Series
+
СМИ: Sony отложила выход Horizon Forbidden West на первый квартал 2022-го
9
Создатели Life is Strange: True Colors в деталях показали Хэйвен-Спрингс — городок, который станет местом действия игры
+
Авторы гоночного симулятора RiMS Racing показали, насколько сильно они преуспели в моделировании физики мотоцикла
+
Ubisoft показала первые карты XDefiant — игроки демонстрацию не оценили
1
Facebook отказалась рекламировать безобидную приключенческую игру Road 96 из-за «политического подтекста»
6

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
131
Как отсутствие мощной видеокарты вернуло мне любовь к играм или игровой марафон с 25 FPS
32
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
34
Эра Multi-GPU в разгаре или скажи прощай SLi-II
33
Обзор и тестирование моноблока ASUS M3200WUA
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 1600 & Radeon RX 5700 ХТ
2

Сейчас обсуждают

id_1
23:59
Скриншот относится к последнему абзацу, в котором речь идёт о планах Intel представить графические адаптеры не только в настольном, но и мобильном сегменте — это уже чистая "самодеятельность" источник...
Запуск игровых видеокарт Intel DG2 может состояться на выставке CES 2022
Evgeniy Som
23:58
И что это меняет? битков стало меньше? ты знаешь про какие счета забыли? ты экстрасенс что ли? )))
Binance сообщает о выводе более 30 тысяч Bitcoin на $1 млрд за 15 минут
Evgeniy Som
23:56
В оригинале что ты указал речь идет о мобильной графике. Ты хотя бы нубик посмотри на скриншот который выложил и ПРОЧИТАЙ что там написано.
Запуск игровых видеокарт Intel DG2 может состояться на выставке CES 2022
eds
23:56
Если у них так много этих чипов, что готовы даже пустить в розницу, то откуда взялся дефицит 7нм чипов про который все время твердят и из-за которого ту же PS5 до сих пор трудно найти в продаже. Где-т...
AMD может выпустить в розничную продажу комплект AMD 4700S
rebel-1
23:54
Опять какой то блохер сделал наброс. Ни пруфов, ни скринов тестов, ни фоток системы с процом, ни скринов конфига - нет ничего. Посоны, у меня есть инженерник следующего поколения Райзенов. В 3Д марке ...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
Renegade1979
23:49
Что, а колесо случаем не роiSSкая фирма изобрела, вместе с шампанским и коньяком? И эти клоуны еще шутят про выкопанное Черное Море, они ж его и выкопали, и патент зарегистрировали, не нравится, может...
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Тайлер Дерден
23:46
может ему 60 лет ))
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Джо Джо
23:45
Из России съебался в Канаду. Там его спросили как записывать в паспорт. Он сказал Виталик. Ну Виталик и Виталик. Куй с ним. Так и записали. Впрочем какая в жопу разница когда у тебя на счету миллиард ...
Виталик Бутерин назвал сроки перехода на Ethereum 2.0, но не готов платить проценты по депозитам
Renegade1979
23:43
Могли завязать на режим энергосбережения, для чего еще они нужны? Типа включили в Винде режим экономии батареи и хоп, большие ядра отключаются. А не включили, малые ядра не включаются. Как-то ж в этих...
Настольный процессор Intel Alder Lake-S ощутимо обгоняет Ryzen 9 5950X и 5900X в Time Spy — инсайдер
GO!
23:40
Да, да, я верю в людей, уходящих из дома без телефона и едущих на природу на пару часов зачем-то и тоже без телефона. Сказочник.
Samsung Pay могут запретить в России, а Apple Pay и Google Pay могут стать следующими — Коммерсант
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем