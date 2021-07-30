Не секрет, что Sekiro Shadows Die Twice, как и остальные проекты от студии FromSoftware, отличается сложностью, способной довести геймера до нервного срыва. Энтузиаст Mitchriz решил, что игра всё же бросает недостаточно «челленджа», и решил устроить в Sekiro скоростной забег с закрытыми глазами.

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Итог получился любопытным: мышечной и слуховой памяти энтузиасту оказалось достаточно, чтобы пройти Sekiro Shadows Die Twice за 4,5 часа. Безусловно, без ошибок в таких экстремальных условиях пройти игру столь высокого уровня сложности почти невозможно: Mitchriz несколько раз приходилось переигрывать отдельные этапы, но в целом он доволен результатом. Впрочем, улучшить его всё же можно. Станет ли Mitchriz этим заниматься, неясно.