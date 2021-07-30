Олдскульная пошаговая RPG Encased от питерских разработчиков выйдет 7 сентября
Разработчики пошаговой ролевой игры Encased из питерской студии Dark Crystal Games планомерно укорачивали обозначенные рамки релизного «окна» своего творения: с конца года, потом до осени, затем до сентября. И вот, сегодня настал момент оглашения точной даты выхода: отправиться в постапокалиптический мир, частично вдохновлённый произведениями братьев Стругацких, можно будет уже 7 сентября.
реклама
Напоминаем, что действие Encased разворачивается в альтернативных 70-х годах прошлого столетия. В далёкой пустыне был обнаружен таинственный артефакт Купол, вокруг которого и разворачивается повествование проекта. Encased взяла в себя многие элементы классических RPG — важность грамотной прокачки персонажа, возможность проходить игру различными стилями по своему вкусу, а также постоянно принимать сложные решения.
Стоит отметить, что по программе раннего доступа Encased доступна уже почти два года, и получила за это время массу восторженных отзывов от игроков.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила