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Олдскульная пошаговая RPG Encased от питерских разработчиков выйдет 7 сентября

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Разработчики пошаговой ролевой игры Encased из питерской студии Dark Crystal Games планомерно укорачивали обозначенные рамки релизного «окна» своего творения: с конца года, потом до осени, затем до сентября. И вот, сегодня настал момент оглашения точной даты выхода: отправиться в постапокалиптический мир, частично вдохновлённый произведениями братьев Стругацких, можно будет уже 7 сентября.

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Напоминаем, что действие Encased разворачивается в альтернативных 70-х годах прошлого столетия. В далёкой пустыне был обнаружен таинственный артефакт Купол, вокруг которого и разворачивается повествование проекта. Encased взяла в себя многие элементы классических RPG — важность грамотной прокачки персонажа, возможность проходить игру различными стилями по своему вкусу, а также постоянно принимать сложные решения.

Стоит отметить, что по программе раннего доступа Encased доступна уже почти два года, и получила за это время массу восторженных отзывов от игроков.

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