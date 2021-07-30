Разработчики пошаговой ролевой игры Encased из питерской студии Dark Crystal Games планомерно укорачивали обозначенные рамки релизного «окна» своего творения: с конца года, потом до осени, затем до сентября. И вот, сегодня настал момент оглашения точной даты выхода: отправиться в постапокалиптический мир, частично вдохновлённый произведениями братьев Стругацких, можно будет уже 7 сентября.

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Напоминаем, что действие Encased разворачивается в альтернативных 70-х годах прошлого столетия. В далёкой пустыне был обнаружен таинственный артефакт Купол, вокруг которого и разворачивается повествование проекта. Encased взяла в себя многие элементы классических RPG — важность грамотной прокачки персонажа, возможность проходить игру различными стилями по своему вкусу, а также постоянно принимать сложные решения.

Стоит отметить, что по программе раннего доступа Encased доступна уже почти два года, и получила за это время массу восторженных отзывов от игроков.