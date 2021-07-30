Журналист издания VentureBeat Джефф Грабб, инсайдерская информация которого сбывается пусть и не в 100 % случаев, но всё же достаточно часто, чтобы её игнорировать, со ссылкой на свои источники передаёт, что Sony рассматривает возможность переноса выхода Horizon Forbidden West на следующий год.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде 3060Ti MSI за копейки в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как передаёт Грабб, новостью о переносе выхода Sony может поделиться на следующем мероприятии State of Play. При этом важно отметить, что полной уверенности в данных сведениях у Грабба нет, но, по его словам, всё идёт именно к тому, что релиз Horizon Forbidden West перенесут.

В целом, данная информация выглядит сомнительно: ещё в начале лета разработчики из Guerilla Games сообщали, что разработка Horizon Forbidden West перешла на финальную стадию. С другой стороны, прецеденты, когда релизы игр откладывали не то что на финишной прямой, а уже даже после «ухода на золото», имеются, так что ожидать можно чего угодно. Пока что же надеемся, что сиквел популярнейшего проекта про рыжеволосую воительницу Элой всё-таки доберётся до прилавков в этом году.