Приближается день внедрения в Destiny 2 модной нынче функции кроссплея, позволяющей игрокам на разных платформах участвовать в одних и тех же матчах, и по такому поводу студия Bungie решила внести немного ясности в механику её (функции) работы. Строго говоря, ничего уникального Bungie не рассказала: её вариант имплементации кроссплея полностью совпадает с вариантами у других разработчиков.

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Итак, если вы сражаетесь в PvE-режимах Destiny 2, то никаких ограничений в кроссплее у вас не будет: все платформы смогут играть вместе. Правила меняются, когда речь заходит о PvP (мультиплеер): здесь разграничения уже необходимы ввиду соревновательного элемента и разных условий, в которых по умолчанию находятся пользователи PC и консолей. Как следствие, в PvP-режиме Destiny 2 кроссплей, по факту, будет активен только на консолях — игроки на PlayStation и Xbox смогут играть вместе, тогда как PC-игроки будут вынесены в собственный отдельный «пул». В случае, если вы играете в «смешанной» команде, где участвуют как игроки на PC, так и на консолях, то матчмейкинг будет отправлять вас в PC-матчи.

Решение полностью оправдано и справедливо: PC по определению больше подходит для шутеров в силу более точных и удобных конкретно для данного жанра элементов управления, что при всеобщем кроссплее привело бы к преимуществу у «пекарей» в отношении пользователей консолей.