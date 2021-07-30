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Мобильную The Witcher: Monster Slayer за неделю скачали более 1 миллиона раз

Игра уже заработала более 500 тысяч долларов.
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У мобильной версии «Ведьмака», которая по полной использует технологию дополненной реальности, с показателями по установкам всё очень хорошо. Итак, «Охотник на чудовищ» (такой подзаголовок, если что) вышел на iOS и Android ещё на прошлой неделе, 21 июля. За это время проект скачали более 1 миллиона раз.

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Слишком очевидным оказался тот факт, что больше всего загрузок сделали игроки из Польши. За это время The Witcher: Monster Slayer принёс своим создателям более $500 тысяч, больше всего потратились игроки из США.

Разработкой проекта занималась студия Spokko, свеженькая The Witcher: Monster Slayer представляет собой аккуратную кальку на Pokemon GO с поправкой на «ведьмачий» сеттинг. То есть, игрокам нужно ходить по улицам, внимательно изучая карту, и охотиться с помощью камеры смартфона на ужасных чудовищ. Наверное, это увлекает, раз мы имеем такие показатели по загрузкам.

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