Мобильную The Witcher: Monster Slayer за неделю скачали более 1 миллиона раз
У мобильной версии «Ведьмака», которая по полной использует технологию дополненной реальности, с показателями по установкам всё очень хорошо. Итак, «Охотник на чудовищ» (такой подзаголовок, если что) вышел на iOS и Android ещё на прошлой неделе, 21 июля. За это время проект скачали более 1 миллиона раз.
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Слишком очевидным оказался тот факт, что больше всего загрузок сделали игроки из Польши. За это время The Witcher: Monster Slayer принёс своим создателям более $500 тысяч, больше всего потратились игроки из США.
Разработкой проекта занималась студия Spokko, свеженькая The Witcher: Monster Slayer представляет собой аккуратную кальку на Pokemon GO с поправкой на «ведьмачий» сеттинг. То есть, игрокам нужно ходить по улицам, внимательно изучая карту, и охотиться с помощью камеры смартфона на ужасных чудовищ. Наверное, это увлекает, раз мы имеем такие показатели по загрузкам.
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