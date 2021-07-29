Автосимулятор Forza Motorsport 7 в начале осень уберут из продажи вместе со всеми выпущенными для него DLC. Об этом разработчики рассказали в официальном Twitter-аккаунте проекта. Из библиотеки Xbox Game Pass игру тоже изымут, с момент её релиза прошло четыре года.

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Причина изъятия Forza Motorsport 7 из продажи довольно ожидаемая — закончился срок лицензий на использование автомобилей, реальных трасс и прочих вещей. Продлевать их никто не собирается (дорого и неоправданно), поэтому проще убрать проект с виртуальных полок.

После 15 сентября все покупатели Forza Motorsport 7 смогут, как и прежде, скачивать и устанавливать приобретённую игру. Подписчикам Game Pass, которые покупали дополнения, но не основной клиент, заблаговременно раздадут специальные жетоны, которые позволят сохранить себе копию игры. Если эти жетоны не использовать до 15 сентября, то они будут безвозвратно утеряны.

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On September 15th, 2021, #ForzaMotorsport7 will reach End of Life status. This means that the game and its DLC will no longer be available to purchase. For more info, check out our latest blog post: https://t.co/thEYOw0lLQ pic.twitter.com/NF5T8UjihO — Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) July 29, 2021

До 15 сентября все издания и версии Forza Motorsport 7 можно будет прикупить со скидкой в размере 75%. Игра доступна в Xbox Game Pass и Microsoft Store.