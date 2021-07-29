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Следующая прошивка для PlayStation 5 активирует возможность использования второго SSD

Разъём был, а возможности не было.
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В момент анонса консоли Playstation 5 представители Sony очень много внимания уделяли возможностям SSD-накопителя. Так много, что это стало поводом для шуток. Таким же образом в своё время игроки высмеивали презентацию Xbox One, в рамках которой аббревиатура TV была произнесена неприличное количество раз.

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Быстрый SSD, установленный в PlayStation 5, радует всем, но его вместительность ещё в момент анонса вызвала вопросы. Пользователю по умолчанию доступно только 667 Гбайт свободного места, а установить дополнительный SSD не разрешалось, хотя дополнительный слот на консоли имеется.

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Разъём для второго накопителя был оставлен создателями устройства неспроста — возможность его использования вскоре активируется после выхода нужной прошивки.

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Прямо сейчас Sony проводит бета-тестирование системного обновления для Playstation 5, которое должно активировать возможность расширения основной памяти. Прямо сейчас можно перейти на страницу техподдержки PlayStation, где размещены требования к накопителю:

  • интерфейс подключения — PCIe Gen4×4 M.2 NVMe;
  • форм-фактор — M.2 (2230, 2242, 2260, 2280 и 22110);
  • рекомендуемая скорость чтения SSD — 5 500 Мб/c или более быстрый;
  • формат M.2 SATA не поддерживается.

Представители Sony также посчитали нужным упомянуть тот факт, что кастомный SSD должен быть оснащён охлаждающими радиаторами или тому подобными конструкциями. На странице с требованиями также говорится о том, что установленный пользователем твердотельный накопитель может работать медленнее, чем основной SSD — даже если у первого скорость выше.После установки дополнительной памяти никаких ограничений по её использованию операционной системой PlayStation 5 не будет. Пользователь сможет устанавливать и запускать игры с купленного SSD точно так же, как и в случае с «родным» накопителем.

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Активация дополнительного слота памяти — не единственное нововведение свежей прошивки PlayStation 5. Новая прошивка содержит в себе ещё несколько технических «плюшек»:

  • поддержка 3D-аудио для телевизоров со встроенными динамиками. Акустику помещения в таком случае будет измерять микрофон в геймпаде DualSense;
  • доработанная возможность отслеживать ход выполнения сложных достижений Пользователь сможет закрепить в меню настроек до пяти достижений для каждой игры;
  • на домашнем экране консоли и в библиотеке появятся отметки с названием платформы. Теперь вы всегда будете знать, для какой консоли «затачивалась» игра — PlayStation 4 или PlayStation 5;
  • многочисленные мелкие правки в интерфейсе консоли.

Журналисты сообщают, что бета-тестирование новой прошивки для PlayStation 5 пока планируется провести только среди избранных пользователей из США, Канады, Германии, Японии и Франции. Подать заявку можно на специальной страничке (для России не актуально).

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