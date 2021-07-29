В момент анонса консоли Playstation 5 представители Sony очень много внимания уделяли возможностям SSD-накопителя. Так много, что это стало поводом для шуток. Таким же образом в своё время игроки высмеивали презентацию Xbox One, в рамках которой аббревиатура TV была произнесена неприличное количество раз.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Быстрый SSD, установленный в PlayStation 5, радует всем, но его вместительность ещё в момент анонса вызвала вопросы. Пользователю по умолчанию доступно только 667 Гбайт свободного места, а установить дополнительный SSD не разрешалось, хотя дополнительный слот на консоли имеется.

реклама

Разъём для второго накопителя был оставлен создателями устройства неспроста — возможность его использования вскоре активируется после выхода нужной прошивки.

реклама

Прямо сейчас Sony проводит бета-тестирование системного обновления для Playstation 5, которое должно активировать возможность расширения основной памяти. Прямо сейчас можно перейти на страницу техподдержки PlayStation, где размещены требования к накопителю:

интерфейс подключения — PCIe Gen4×4 M.2 NVMe;

форм-фактор — M.2 (2230, 2242, 2260, 2280 и 22110);

рекомендуемая скорость чтения SSD — 5 500 Мб/c или более быстрый;

формат M.2 SATA не поддерживается.

Представители Sony также посчитали нужным упомянуть тот факт, что кастомный SSD должен быть оснащён охлаждающими радиаторами или тому подобными конструкциями. На странице с требованиями также говорится о том, что установленный пользователем твердотельный накопитель может работать медленнее, чем основной SSD — даже если у первого скорость выше.После установки дополнительной памяти никаких ограничений по её использованию операционной системой PlayStation 5 не будет. Пользователь сможет устанавливать и запускать игры с купленного SSD точно так же, как и в случае с «родным» накопителем.

реклама

Активация дополнительного слота памяти — не единственное нововведение свежей прошивки PlayStation 5. Новая прошивка содержит в себе ещё несколько технических «плюшек»:

поддержка 3D-аудио для телевизоров со встроенными динамиками. Акустику помещения в таком случае будет измерять микрофон в геймпаде DualSense;

доработанная возможность отслеживать ход выполнения сложных достижений Пользователь сможет закрепить в меню настроек до пяти достижений для каждой игры;

на домашнем экране консоли и в библиотеке появятся отметки с названием платформы. Теперь вы всегда будете знать, для какой консоли «затачивалась» игра — PlayStation 4 или PlayStation 5;

многочисленные мелкие правки в интерфейсе консоли.

Журналисты сообщают, что бета-тестирование новой прошивки для PlayStation 5 пока планируется провести только среди избранных пользователей из США, Канады, Германии, Японии и Франции. Подать заявку можно на специальной страничке (для России не актуально).