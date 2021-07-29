Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В российских вузах могут появиться образовательные программы в сфере киберспорта и разработки видеоигр

Интересно, сколько MMR должно быть в StarCraft II, чтобы сдать экзамен хотя бы на «троечку»?
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на утверждённый 23 июля план развития интернет-технологий в России, в перспективе в отечественных вузах может появиться целый спектр связанных с видеоиграми образовательных дисциплин. Речь, причём, идёт как о киберспортивном направлении, так и о программах по подготовке разработчиков видеоигр, а также о «курсах по анализу данных и использованию современных технологий при создании кинофильмов и другого контента».

реклама

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как сообщается, в разработке программы принимали участие как федеральные органы исполнительной власти, так и «Ростелеком» и АНО «Диалог». Руководитель «Диалога» Алексей Гореславский описывает вышеизложенную инициативу как «ответ на запрос общества»: государственная поддержка индустрии видеоигр не только позволит обеспечить отечественных разработчиков квалифицированными кадрами, но и повысит конкурентоспособность данной части рынка.

Как справедливо отмечает Гореславский, за примерами успешной реализации данной программы далеко ходить не надо: в Южной Корее киберспорт развивается уже не первое десятилетие и является мощным «вкладчиком» в ВВП государства. Кроме того, авторы программы убеждены, что видеоигры позитивно влияют на когнитивные способности, развивают интерес студентов к обучению и прививают навыки командной работы.

реклама

Какие вузы станут первопроходцами в вышеизложенной программе, не уточняется. Зато известно, что объём её финансирования до 2024 года составит 17,6 млрд рублей, около половины из которых рассчитывают получить из федерального бюджета. Важно понимать, что пока что это только программа; а будет она реализована или нет, покажет только время.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
2
В российских вузах могут появиться образовательные программы в сфере киберспорта и разработки видеоигр
+
На фоне протестов в Activision Blizzard сотрудники Ubisoft направили своему руководству письмо с претензиями
2
В Battlefield 2042 пока не будет рейтингового или киберспортивного режима
+
Riot Games сумела заработать на своих мобильных играх уже более 100 миллионов долларов
+
Запуск боевика Crimson Desert отложили на неопределённый срок
+
Авторы World War Z Aftermath показали обзорный трейлер обновления
+

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 57
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 67
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 38
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 48
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum скоро изменится — что произойдёт с майнерами, геймерами и ценами на видеокарты
77
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
123
3 сборки ПК по рецептам Ютуба
42
Начало Эры Multi-GPU видеокарт или когда две головы лучше одной
58
Grand Theft Auto V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
16
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
24

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
15:59
Узнаю почерк ВГ. Раз в год запустил, все, сделал игру самой популярной. А почему год, а не посл. месяц/неделю? А потому что так удобнее "Wargaming совместно с аналитической компанией Global Web Index"
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
Renegade1979
15:58
Это наоборот с Беларуси пошло, хлопы не ропщут, потому как круля все равно пошлют нахрен (видно по истории с Хмельницьким), а в Моськовии другой тезис "бояре плохие", и в таком случае нужно было бить ...
Global Web Index объявили World of Tanks самой популярной игрой в России
Зеновий Радеонович
15:52
1) раз в год, топовая арта. 3)давай упростим до дуэльки. У тебя условный скил на 10 балов. Против тебя ставят такого же. На длинной выборке ПП будет все равно 48. (2% на ничейки). Допустим, ты начал с...
Global Web Index объявили World of Tanks самой популярной игрой в России
Шешенбек Уматов
15:52
Ну по идее должен ещё zelot пару раз написать. Ну вы не спешите, 14.000 маловато что-то .завтра будет как обычно 30.000 скидка.....и послезавтра..и....
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
Александр Элмо
15:51
"Про разработку игр ничего сказано не было". Люди с насилием сражаются, а ему все б игрушки...
На фоне протестов в Activision Blizzard сотрудники Ubisoft направили своему руководству письмо с претензиями
Cyborg39rus
15:50
Это печально. Привет от деда Вам пи.... ! Танкисты пи..... !!!!
World of Tanks является самой популярной игрой у россиян в возрасте от 24 до 64 лет
Дмитрий Гончаров
15:49
ну блин, у меня подобных проблем вроде не возникало. занимал-как-то раз на подписку у друга да и всё. как бы один хрен ты время тратишь на то что фармишь голд, так что в любом случае платишь, конечно ...
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
Максим Зимин
15:47
А в конце статьи надо было дописать: "А завтра я напишу то же самое, только другими словами... И послезавтра... И после послезавтра тоже..."
Цены на видеокарты продолжают падать – GeForce RTX 3070 с защитой от майнинга со скидкой до 14 000р
Зеновий Радеонович
15:46
1)Арты уже нет, или ты просто молодой игрок и не помнишь, что такое арта. 2)стреляй/попадай чаще, нивелируешь вбр 3)ты первый ливнешь с такого сервака. Потому что...парам-пам-пам...винрейт будет стрем...
Global Web Index объявили World of Tanks самой популярной игрой в России
Renegade1979
15:43
Короче весь SWTOR был такой закос под WoW более-менее, классический. Там эти, лутбоксы за донат продавали, и если редкая шмотка выпадает, её на аук ставят. И кто-то должен постоянно донатить реал, что...
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем