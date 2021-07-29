Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на утверждённый 23 июля план развития интернет-технологий в России, в перспективе в отечественных вузах может появиться целый спектр связанных с видеоиграми образовательных дисциплин. Речь, причём, идёт как о киберспортивном направлении, так и о программах по подготовке разработчиков видеоигр, а также о «курсах по анализу данных и использованию современных технологий при создании кинофильмов и другого контента».

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Как сообщается, в разработке программы принимали участие как федеральные органы исполнительной власти, так и «Ростелеком» и АНО «Диалог». Руководитель «Диалога» Алексей Гореславский описывает вышеизложенную инициативу как «ответ на запрос общества»: государственная поддержка индустрии видеоигр не только позволит обеспечить отечественных разработчиков квалифицированными кадрами, но и повысит конкурентоспособность данной части рынка.

Как справедливо отмечает Гореславский, за примерами успешной реализации данной программы далеко ходить не надо: в Южной Корее киберспорт развивается уже не первое десятилетие и является мощным «вкладчиком» в ВВП государства. Кроме того, авторы программы убеждены, что видеоигры позитивно влияют на когнитивные способности, развивают интерес студентов к обучению и прививают навыки командной работы.

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Какие вузы станут первопроходцами в вышеизложенной программе, не уточняется. Зато известно, что объём её финансирования до 2024 года составит 17,6 млрд рублей, около половины из которых рассчитывают получить из федерального бюджета. Важно понимать, что пока что это только программа; а будет она реализована или нет, покажет только время.