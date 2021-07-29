Давно неодобрительно не покачивали головой, читая об очередном переносе выхода очередной игры? Тогда свежее известие из студии Pearl Abyss позволит хорошенько размять шею: запуск приключенческого боевика Crimson Desert было решено отложить, причём на неопределённый срок.

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Причина переноса, однако, предельно шаблонная. Нет, не пандемия и связанные с ней трудности разработки, а желание довести проект до совершенства. Как пишут разработчики, они решили внедрить в Crimson Desert новые идеи и в целом расширить возможности проекта, а на это, естественно, необходимо производственное время. Много производственного времени — поэтому даже о приблизительных новых сроках запуска Crimson Desert авторы говорить пока не берутся.