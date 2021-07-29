Запуск боевика Crimson Desert отложили на неопределённый срок
Давно неодобрительно не покачивали головой, читая об очередном переносе выхода очередной игры? Тогда свежее известие из студии Pearl Abyss позволит хорошенько размять шею: запуск приключенческого боевика Crimson Desert было решено отложить, причём на неопределённый срок.
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Причина переноса, однако, предельно шаблонная. Нет, не пандемия и связанные с ней трудности разработки, а желание довести проект до совершенства. Как пишут разработчики, они решили внедрить в Crimson Desert новые идеи и в целом расширить возможности проекта, а на это, естественно, необходимо производственное время. Много производственного времени — поэтому даже о приблизительных новых сроках запуска Crimson Desert авторы говорить пока не берутся.
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