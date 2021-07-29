Авторы World War Z Aftermath показали обзорный трейлер обновления
В июне коллектив Saber Interactive представил вниманию общественности World War Z Aftermath («Последствия») — своеобразное эволюционное развитие своего зомби-экшена, в котором появятся новые игровые механики и режим кроссплея. Запуск обновления запланирован на осень, и если мы взглянем на календарь, то до этого времени года осталось всего ничего. Вот и разработчики посмотрели на календарь и решили опубликовать полноценный обзорный видеоролик, в котором чуть подробнее рассказывают обо всём, что следует знать о «Последствиях».
реклама
Aftermath порадует фанатов World War Z обновлённой системой рукопашного боя, полной поддержкой разрешения 4K при 60 кадрах в секунду на консолях, улучшенным видом от первого лица и поддержкой режима кроссплея. Новый контент также «завезут»: готовьтесь посетить Камчатку, Рим и Ватикан.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила