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Авторы World War Z Aftermath показали обзорный трейлер обновления

Всё, что нужно знать о нововведениях.
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В июне коллектив Saber Interactive представил вниманию общественности World War Z Aftermath («Последствия») — своеобразное эволюционное развитие своего зомби-экшена, в котором появятся новые игровые механики и режим кроссплея. Запуск обновления запланирован на осень, и если мы взглянем на календарь, то до этого времени года осталось всего ничего. Вот и разработчики посмотрели на календарь и решили опубликовать полноценный обзорный видеоролик, в котором чуть подробнее рассказывают обо всём, что следует знать о «Последствиях».

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Aftermath порадует фанатов World War Z обновлённой системой рукопашного боя, полной поддержкой разрешения 4K при 60 кадрах в секунду на консолях, улучшенным видом от первого лица и поддержкой режима кроссплея. Новый контент также «завезут»: готовьтесь посетить Камчатку, Рим и Ватикан.

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itsyuni
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... бро, не нравится не смотри мне то что? захотел - опубликовал, а читать тебе или нет решать только тебе
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burobay
12:47
Типа да я сам скептически, но руки наверное чешутся опубликовать. Ну считай всех за дурачков, давай-давай
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Tanabe
12:46
Господи, автор гений, так изично забайтил зверье.. мое почтение.
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itsyuni
12:46
фейк или нет не знаю, я по этому и указал в статье что сам скептически отношусь к ней.
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burobay
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Был - не был, публиковать настолько голимый фейк со скриншотами и даже обоями win11 - стыдно
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в любом случае ты со своим акком отлетишь) источник был: http://www.slashleaks.com/l/windows-8-1-2021-rollup-update щас его снесли, верить не верить не мне решать, но клоун мод тебе стоит отключить
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burobay
12:43
Да-да источник снесли, единственная новость во всем интернете, сам себе источник, давай не п*зди
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