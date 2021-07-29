В свежем геймплее мультиплеера Halo Infinite показали сражения и кастомизацию бойцов
Сегодня стартует техническое тестирование многообещающего сетевого режима Halo Infinite. Участвовать в нём смогут участники «инсайдерской» программы, ну а для тех, кому заморачиваться с регистрацией и оставлением заявок лень, разработчики при содействии издания IGN показали семь минут соответствующего игрового процесса.
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В нижеуказанном геймплее помимо привычных для любого шутера перестрелок можно заметить богатые возможности кастомизации своих бойцов, наличие местной вариации боевого пропуска, применение боевых способностей и многое другое. Выглядит достаточно динамично и интересно.
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Напомним, что мультиплеерный компонент Halo Infinite собираются распространять по условно-бесплатной модели, дабы иметь хотя бы минимальный шанс на конкуренцию с мастодонтами в жанре. Запуск должен состояться до конца года — вместе с основной Halo Infinite.
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