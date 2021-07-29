Capcom назвала минувший первый квартал самым успешным за всю историю компании
Capcom решила продемонстрировать, что она тоже умеет играть формулировками ради красивых и «рекордных» заголовков. Сегодня компания отчиталась об итогах первого квартала 2021/2022 финансового года, благодаря чему, например, выяснился такой немаловажный факт, что минувший первый квартал стал для Capcom самым финансово успешным первым кварталом за все годы существования издательства.
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За отчётный период чистые продажи компании увеличились на 104.1 % по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а операционная прибыль — на 120.4 %. Успех Capcom справедливо связывает с запуском Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Продажи первой, например, уже перевалили за 4,5 миллиона экземпляров.
Поистине потрясающий результат, особенно на фоне того, что многие разработчики и издатели уже потихоньку начинают рапортовать о рекордных падениях прибыли. Хотя по факту мы наблюдаем лишь её возвращение к привычным допандемийным показателям.
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