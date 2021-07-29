Не секрет, что действие Age of Empires IV возвращается в куда более привычный для фанатов серии средневековый сеттинг. А это значит, что нас ждут и соответствующие кампании, герои и испытания: в частности, кампания, посвящённая Столетней войне между Англией и Францией, в которой принимала участие Жанна д’Арк.

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Сам ролик невероятно короткий, неинформативный, и служит лишь цели напоминания о том, что такая сюжетная линия в Age of Empires IV вообще будет.

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Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября — на старте продаж в игре будут представлены четыре крупных кампании, состоящие из десятков миссий, а также восемь основных игровых цивилизаций, включая, помимо двух вышеуказанных, Китай, Русь, Священную Римскую империю, Монголию, Делийский султанат и Аббасидский халифат.