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7 минут геймплея «мифического» дополнения Mythos для Total War Saga Troy

Смотреть, правда, особо не на что.
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Creative Assembly решила не толочь воду в ступе, и вскоре после анонса даты выхода дополнения Mythos для Total War Saga Troy продемонстрировала запись соответствующего игрового процесса. Безусловно, Total War Saga Troy в силу своего жанра не отличается зрелищностью геймплея, но фанаты наверняка увидят всё, что им нужно.

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Отметим, что аддон Mythos неслучайно получил такое название: после установки данного дополнения в ваших войсках могут появляться грифоны, церберы, гидры и прочие мифические создания, имена которых прежде были хорошо знакомы разве что поклонникам Heroes of Might & Magic.

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Дополнение выйдет в свет второго сентября.

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sega creative assembly total war saga troy
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Роман
21:30
Ну как зачем, надо же будет чем-то цены завышенные оправдывать.
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Кеша
21:27
Так бери приставку тебе же только для игорей.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Адри Купри
21:26
Ну так подавляющему числу людей в мире это не нужно, их интересуют только развлечения.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Кеша
21:25
В играх да . а в сложных задачах. что может AMD . то INTEL даже во сне не может.
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Виталий Shokerxxx
21:25
для сандиководов спецом же тоже самое покупать но с приставкой 1. тебе i512600k или i7 12700k.
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
Кеша
21:21
Если AMD производительней на сей день то с какого перепуга AMD должно быть дешевле. Зато на Авито динозавры типа 7700к или 8700к продают Б.У по 20р. Притом новый RYZEN раком этих дедушек от тарабанит ...
Неудача ценовой политики AMD в 2021 году на примере четырех и шестиядерных процессоров
Владимир Лукашенко
21:17
Ты бы похвалился достижениями после майдана ... А то нам вот что то не видно, агитатор ты наш. Кстати в отличии от тебя не прячусь за кликухи
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Короче по 80к только модели выйдут)) конкуренты 5950 )
Дебют процессоров Intel 12-го поколения в текущем году ограничится CPU с разблокированным множителем
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