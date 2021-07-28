Creative Assembly решила не толочь воду в ступе, и вскоре после анонса даты выхода дополнения Mythos для Total War Saga Troy продемонстрировала запись соответствующего игрового процесса. Безусловно, Total War Saga Troy в силу своего жанра не отличается зрелищностью геймплея, но фанаты наверняка увидят всё, что им нужно.

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Отметим, что аддон Mythos неслучайно получил такое название: после установки данного дополнения в ваших войсках могут появляться грифоны, церберы, гидры и прочие мифические создания, имена которых прежде были хорошо знакомы разве что поклонникам Heroes of Might & Magic.

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Дополнение выйдет в свет второго сентября.