Открытая «бета» зомби-экшена Back 4 Blood от авторов Left 4 Dead стартует уже на следующей неделе
Разработчики из Turtle Rock Studios решили уточнить сроки проведения открытого бета-тестирования своего духовного наследника Left 4 Dead под названием Back 4 Blood. Если раньше мы знали, что тестирование стартует пятого августа, то сегодня разработчики пояснили, что в указанный день начать играть смогут только предзаказчики проекта. Полноценная же открытая «бета» распахнёт свои двери перед всеми желающими только неделей позже — 12 августа. Всего период тестирования продлится до 16 августа.
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Напоминаем, что Back 4 Blood — это кооперативный зомби-боевик с большим акцентом на командное взаимодействие: друг дружке надо помогать, прикрывать спины и всячески содействовать. Короче говоря, звучит как типичный проект, в который следует заходить только группой проверенных и готовых побеждать людей, в противном случае ждите испорченные нервы.
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Релиз Back 4 Blood состоится 12 октября.
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