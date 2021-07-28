Бывший глава внутренних студий Sony Шон Лейден дал интервью уважаемому изданию GameIndustry.biz. В ходе общения с журналистами господин Лейден прокомментировал бизнес-модель Xbox Game Pass и оценил возможности сервиса по расширению рынка консольных игр. Эта речь была пропитана сомнениями, подкреплёнными цифрами.

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Шон Лейден считает, что в Xbox Game Pass должно быть минимум 500 миллионов подписчиков для того, чтобы игра стоимостью 120 миллионов долларов начала окупаться. «Если у вас есть всего 250 миллионов консолей, вы не доберётесь до 500 миллионов подписчиков», — подытожил Лейден. Здесь он имел ввиду общее количество имеющихся на руках игровых устройств — актуальных, разумеется. Нельзя также забывать, что каждый из подписчиков Xbox Game Pass платит только $10 в месяц, поэтому с окупаемостью проектов стоимостью $120 миллионов действительно могут быть проблемы.

Конечно, к имеющимся 250 миллионам консолей во всём мире можно прибавить ещё сотни миллионов мобильных игроков — это другой сектор рынка, хоть и взаимосвязанный. В Sony считают, что мобильный игрок не обязательно потом захочет прикупить себе консоль — его может устраивать одно лишь взаимодействие со смартфоном. Казалось бы, прописная истина, но Шон Лейден решил её озвучить.

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По мнению бывшего топ-менеджера Sony, расширение игрового рынка возможно только за счёт доставки контента к игроку без самой консоли (стриминг), но для этого важно наличие высокоскоростного интернет-соединения у подавляющего большинства пользователей. А этого пока нет.