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Состоялся полноценный релиз PC-версии Chernobylite

Игра выкарабкалась из омута раннего доступа.
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Как и было обещано, сегодня экшен Chernobylite, посвящённый бывшему физику-ядерщику, желающему покончить с призраками прошлого, после почти двух лет пребывания в раннем доступе добрался до полноценного релиза. Сопутствующий видеоролик прилагается, а вместе с ним разработчики опубликовали небольшой, но ёмкий список изменений, которым подверглась игра за годы раннего доступа.

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В игре действительно изменилось очень многое: как пишут девелоперы, за время, проведённое в раннем доступе, Chernobylite стала гораздо масштабнее, пополнилась пятнадцатью новыми миссиями, получила почти дюжину новых персонажей, десяток новых карт, новых противников и новые виды оружия. Кроме того, в игру внесли целый ряд технических улучшений, включая развитие персонажа, дополнительные уровни сложности, поумневший ИИ и многое другое.

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В честь полноценного релиза на Chernobylite вплоть до 4 августа будет распространяться 10-процентная скидка, так что при желании до указанного дня игру можно приобрести всего за 629 рублей. Что же до консольных версий, то они появятся в продаже чуть позже, а именно — 7 сентября.

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