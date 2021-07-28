Как и было обещано, сегодня экшен Chernobylite, посвящённый бывшему физику-ядерщику, желающему покончить с призраками прошлого, после почти двух лет пребывания в раннем доступе добрался до полноценного релиза. Сопутствующий видеоролик прилагается, а вместе с ним разработчики опубликовали небольшой, но ёмкий список изменений, которым подверглась игра за годы раннего доступа.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В игре действительно изменилось очень многое: как пишут девелоперы, за время, проведённое в раннем доступе, Chernobylite стала гораздо масштабнее, пополнилась пятнадцатью новыми миссиями, получила почти дюжину новых персонажей, десяток новых карт, новых противников и новые виды оружия. Кроме того, в игру внесли целый ряд технических улучшений, включая развитие персонажа, дополнительные уровни сложности, поумневший ИИ и многое другое.

реклама

В честь полноценного релиза на Chernobylite вплоть до 4 августа будет распространяться 10-процентная скидка, так что при желании до указанного дня игру можно приобрести всего за 629 рублей. Что же до консольных версий, то они появятся в продаже чуть позже, а именно — 7 сентября.