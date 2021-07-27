Абонентам «Мегафона» пора знакомиться с «Евой» — продвинутым голосовым помощником, работающим в связке с Telegram
Оператор связи «Мегафон» объявил о запуске голосового помощника «Ева» — соответствующая информация появилась на официальном сайте компании, там же его можно подключить. Для активации личного помощника от «Мегафона» нужно довиться в специальный Telegram-чат и сделать быструю настройку.
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«Ева» умеет отвечать на звонки, записывать разговоры и голосовые сообщения от входящих абонентов и сбрасывать вызовы от неизвестных абонентов. Помощник будет отвечать на звонки пользователя, если у того разрядился телефон.
Ещё одна приятная функция — отправка расшифровки пропущенного вызова абоненту прямиком в Telegram. Другие мессенджеры «Мегафон» пока не рассматривает, акцентируя внимание на важности сохранения конфиденциальности информации. Создатели «Евы» уверяют, что ассистент умеет поддерживать полноценную беседу.
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Забавно, что в качестве примера такого общения приводится общение с позвонившим сотрудником банка по поводу условий ипотеки. После завершения разговора «Ева» переведёт беседу в текстовый формат и отправит в мессенджер вместе с аудиозаписью. Здесь мы оставим место для шуток по поводу самовольного оформления «Евой» кредита на абонента.
«Мегафон» планирует наделить «Еву» в будущем новыми функциями: совершения звонков от имени абонента, дозвон и ожидание на линии, повторный набор при обрыве соединения и другое.
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Пока ассистент «Ева» доступен для бесплатного тестирования небольшому кругу абонентов «Мегафона» в Москве. Оператор связи планирует полностью реализовать новую программную функцию уже к осени.
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